Infelizmente o sinal não foi encontrado em nosso banco de dados
É possível que o sinal solicitado tenha sido removido. No entanto, você tem à sua disposição um enorme banco de dados com outros sinais operacionais e muitos outros provedores. Selecione o mais adequado, conecte-se a ele e deixe o seu terminal copiar as transações automaticamente.Selecione um novo sinal
Você pode verificar outros sinais MetaTrader 5
- Crescimento
- 1 070%
- Assinantes
- 118
- Semanas
- 35
- Negociações
- 756
- Vitória
- 79%
- Fator de lucro
- 3.86
- Max Rebaixamento
- 21%
- Crescimento
- 1 360%
- Assinantes
- 15
- Semanas
- 35
- Negociações
- 495
- Vitória
- 74%
- Fator de lucro
- 3.49
- Max Rebaixamento
- 11%
- Crescimento
- 307%
- Assinantes
- 20
- Semanas
- 78
- Negociações
- 466
- Vitória
- 48%
- Fator de lucro
- 1.42
- Max Rebaixamento
- 17%
- Crescimento
- 5 285%
- Assinantes
- 2
- Semanas
- 244
- Negociações
- 1496
- Vitória
- 75%
- Fator de lucro
- 1.86
- Max Rebaixamento
- 26%
- Crescimento
- 215%
- Assinantes
- 17
- Semanas
- 65
- Negociações
- 582
- Vitória
- 57%
- Fator de lucro
- 1.43
- Max Rebaixamento
- 22%
- Crescimento
- 1 826%
- Assinantes
- 137
- Semanas
- 57
- Negociações
- 1683
- Vitória
- 79%
- Fator de lucro
- 5.98
- Max Rebaixamento
- 33%
- Crescimento
- 1 668%
- Assinantes
- 74
- Semanas
- 219
- Negociações
- 5555
- Vitória
- 63%
- Fator de lucro
- 1.68
- Max Rebaixamento
- 21%
- Crescimento
- 1 820%
- Assinantes
- 3
- Semanas
- 163
- Negociações
- 654
- Vitória
- 78%
- Fator de lucro
- 3.18
- Max Rebaixamento
- 38%
- Crescimento
- 738%
- Assinantes
- 29
- Semanas
- 50
- Negociações
- 155
- Vitória
- 95%
- Fator de lucro
- 2.16
- Max Rebaixamento
- 34%
- Crescimento
- 569%
- Assinantes
- 17
- Semanas
- 135
- Negociações
- 1265
- Vitória
- 78%
- Fator de lucro
- 1.64
- Max Rebaixamento
- 26%
O assinante aceita todos os riscos de execução quando assina um sinal. Histórico das estatísticas não garantem qualquer rentabilidade no futuro.