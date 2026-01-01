SinaisSeções
404

Infelizmente o sinal não foi encontrado em nosso banco de dados

É possível que o sinal solicitado tenha sido removido. No entanto, você tem à sua disposição um enorme banco de dados com outros sinais operacionais e muitos outros provedores. Selecione o mais adequado, conecte-se a ele e deixe o seu terminal copiar as transações automaticamente.

Golden Nuggets
Crescimento
1 070%
Assinantes
118
Semanas
35
Negociações
756
Vitória
79%
Fator de lucro
3.86
Max Rebaixamento
21%
TriumphCFD
Crescimento
1 360%
Assinantes
15
Semanas
35
Negociações
495
Vitória
74%
Fator de lucro
3.49
Max Rebaixamento
11%
OnlyUJ
Crescimento
307%
Assinantes
20
Semanas
78
Negociações
466
Vitória
48%
Fator de lucro
1.42
Max Rebaixamento
17%
Deux ex machina
Crescimento
5 285%
Assinantes
2
Semanas
244
Negociações
1496
Vitória
75%
Fator de lucro
1.86
Max Rebaixamento
26%
BreakThrustPro V2
Crescimento
215%
Assinantes
17
Semanas
65
Negociações
582
Vitória
57%
Fator de lucro
1.43
Max Rebaixamento
22%
MagicGW audcad L
Crescimento
1 826%
Assinantes
137
Semanas
57
Negociações
1683
Vitória
79%
Fator de lucro
5.98
Max Rebaixamento
33%
NoPain MT5
Crescimento
1 668%
Assinantes
74
Semanas
219
Negociações
5555
Vitória
63%
Fator de lucro
1.68
Max Rebaixamento
21%
SwissBot Gold Guardian
Crescimento
1 820%
Assinantes
3
Semanas
163
Negociações
654
Vitória
78%
Fator de lucro
3.18
Max Rebaixamento
38%
Daily Gold Sniper
Crescimento
738%
Assinantes
29
Semanas
50
Negociações
155
Vitória
95%
Fator de lucro
2.16
Max Rebaixamento
34%
MSC Gold Invest Pro
Crescimento
569%
Assinantes
17
Semanas
135
Negociações
1265
Vitória
78%
Fator de lucro
1.64
Max Rebaixamento
26%

