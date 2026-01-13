- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
4
Negociações com lucro:
3 (75.00%)
Negociações com perda:
1 (25.00%)
Melhor negociação:
80.00 USD
Pior negociação:
-60.59 USD
Lucro bruto:
121.68 USD (8 167 pips)
Perda bruta:
-60.59 USD (3 003 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (121.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
121.68 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.70
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.01
Negociações longas:
4 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.01
Valor esperado:
15.27 USD
Lucro médio:
40.56 USD
Perda média:
-60.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-60.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-60.59 USD (1)
Crescimento mensal:
474.05%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
60.59 USD (35.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|4
|

|

|

|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_MRG
|61
|

|

|

|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_MRG
|5.2K
|

|

|

- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +80.00 USD
Pior negociação: -61 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +121.68 USD
Máxima perda consecutiva: -60.59 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
