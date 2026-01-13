SinaisSeções
Syahdan Sugiarto Akrabi

Trader Engineer

Syahdan Sugiarto Akrabi
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 0%
TradingProInternational-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
1 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.16 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
0.16 USD (25 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (0.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.16 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
1.00%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
1 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.16 USD
Lucro médio:
0.16 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY.pro 1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY.pro 0
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY.pro 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.16 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +0.16 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradingProInternational-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.13 02:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 02:09
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 01:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 01:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 01:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 01:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 01:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
