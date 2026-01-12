- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
396
Negociações com lucro:
277 (69.94%)
Negociações com perda:
119 (30.05%)
Melhor negociação:
93.98 USD
Pior negociação:
-99.16 USD
Lucro bruto:
1 505.08 USD (461 309 pips)
Perda bruta:
-1 250.86 USD (398 362 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (158.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
158.34 USD (36)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
14.02%
Depósito máximo carregado:
179.58%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
397
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
1.36
Negociações longas:
224 (56.57%)
Negociações curtas:
172 (43.43%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
0.64 USD
Lucro médio:
5.43 USD
Perda média:
-10.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-110.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-186.29 USD (4)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
25.86 USD
Máximo:
186.29 USD (34.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.08% (186.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.40% (98.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|396
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|254
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|63K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +93.98 USD
Pior negociação: -99 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +158.34 USD
Máxima perda consecutiva: -110.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 15
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 6
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real16
|3.09 × 223
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real33
|12.15 × 46
|
Exness-Real9
|14.17 × 24
|
Exness-Real29
|15.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
MidasFX-Live
|17.80 × 5
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
55%
0
0
USD
USD
544
USD
USD
1
100%
396
69%
14%
1.20
0.64
USD
USD
56%
1:400