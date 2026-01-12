SinaisSeções
Yulian Rusnadi

RN COPILOT

Yulian Rusnadi
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 55%
Exness-Real16
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
396
Negociações com lucro:
277 (69.94%)
Negociações com perda:
119 (30.05%)
Melhor negociação:
93.98 USD
Pior negociação:
-99.16 USD
Lucro bruto:
1 505.08 USD (461 309 pips)
Perda bruta:
-1 250.86 USD (398 362 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (158.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
158.34 USD (36)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
14.02%
Depósito máximo carregado:
179.58%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
397
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
1.36
Negociações longas:
224 (56.57%)
Negociações curtas:
172 (43.43%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
0.64 USD
Lucro médio:
5.43 USD
Perda média:
-10.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-110.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-186.29 USD (4)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
25.86 USD
Máximo:
186.29 USD (34.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.08% (186.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.40% (98.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 396
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 254
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 63K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +93.98 USD
Pior negociação: -99 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +158.34 USD
Máxima perda consecutiva: -110.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ECMarkets-Live05
0.00 × 15
STARTRADERFinancial-Live4
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 15
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 6
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Exness-Real21
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real4
1.75 × 20
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real16
3.09 × 223
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real33
12.15 × 46
Exness-Real9
14.17 × 24
Exness-Real29
15.71 × 17
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
MidasFX-Live
17.80 × 5
OctaFX-Real10
18.00 × 2
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
Sem comentários
2026.01.12 22:07
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 22:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 22:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 22:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 22:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
