- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
9 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
16.44 EUR
Pior negociação:
0.00 EUR
Lucro bruto:
58.77 EUR (867 pips)
Perda bruta:
0.00 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (58.77 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
58.77 EUR (9)
Índice de Sharpe:
1.18
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
8 (88.89%)
Negociações curtas:
1 (11.11%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
6.53 EUR
Lucro médio:
6.53 EUR
Perda média:
0.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescimento mensal:
0.66%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
0.00 EUR (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|3
|EURGBP+
|1
|AUDNZD+
|1
|AUDCAD+
|1
|GBPCAD+
|1
|GBPJPY+
|1
|CADJPY+
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPNZD+
|19
|EURGBP+
|0
|AUDNZD+
|5
|AUDCAD+
|9
|GBPCAD+
|8
|GBPJPY+
|7
|CADJPY+
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPNZD+
|202
|EURGBP+
|24
|AUDNZD+
|107
|AUDCAD+
|132
|GBPCAD+
|82
|GBPJPY+
|159
|CADJPY+
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.44 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +58.77 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.00 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Carefully selected entries, in favor of the main trend, on pullbacks, with careful price averaging and careful risk management
Sem comentários