Cristian Fernandez Montanuy

Save

Cristian Fernandez Montanuy
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
9 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
16.44 EUR
Pior negociação:
0.00 EUR
Lucro bruto:
58.77 EUR (867 pips)
Perda bruta:
0.00 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (58.77 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
58.77 EUR (9)
Índice de Sharpe:
1.18
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
8 (88.89%)
Negociações curtas:
1 (11.11%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
6.53 EUR
Lucro médio:
6.53 EUR
Perda média:
0.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescimento mensal:
0.66%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
0.00 EUR (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD+ 3
EURGBP+ 1
AUDNZD+ 1
AUDCAD+ 1
GBPCAD+ 1
GBPJPY+ 1
CADJPY+ 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD+ 19
EURGBP+ 0
AUDNZD+ 5
AUDCAD+ 9
GBPCAD+ 8
GBPJPY+ 7
CADJPY+ 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD+ 202
EURGBP+ 24
AUDNZD+ 107
AUDCAD+ 132
GBPCAD+ 82
GBPJPY+ 159
CADJPY+ 161
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Carefully selected entries, in favor of the main trend, on pullbacks, with careful price averaging and careful risk management
2026.01.12 20:05
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 5% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 20:05
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.33% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 20:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
