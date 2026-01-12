SinaisSeções
Eduard Dzhanaev

Pobeda

Eduard Dzhanaev
0 comentários
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
1 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.14 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
0.14 USD (24 pips)
Perda bruta:
-0.03 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (0.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.14 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
55.71%
Depósito máximo carregado:
2.71%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
5.50
Negociações longas:
1 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
4.67
Valor esperado:
0.14 USD
Lucro médio:
0.14 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 USD
Máximo:
0.02 USD (0.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.48% (0.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURAUD 1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURAUD 0
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURAUD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.14 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +0.14 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.17 × 12
RoboForex-ECN
0.52 × 52
OANDA-Live-1
4.79 × 14
BabilFinancial-LIVE
5.00 × 1
StriforLLC-Live
6.00 × 1
FXCC1-Trade
8.00 × 1
RoboForex-Pro
8.49 × 128
Exness-MT5Real5
9.16 × 96
FBS-Real
9.67 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
12.00 × 1
VantageInternational-Live 10
17.00 × 1
Weltrade-Real
24.90 × 10
Sem comentários
2026.01.12 15:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.12 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 15:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
