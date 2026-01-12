- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
1 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.14 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
0.14 USD (24 pips)
Perda bruta:
-0.03 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (0.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.14 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
55.71%
Depósito máximo carregado:
2.71%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
5.50
Negociações longas:
1 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
4.67
Valor esperado:
0.14 USD
Lucro médio:
0.14 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 USD
Máximo:
0.02 USD (0.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.48% (0.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURAUD
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURAUD
|0
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURAUD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.14 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +0.14 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.17 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.52 × 52
|
OANDA-Live-1
|4.79 × 14
|
BabilFinancial-LIVE
|5.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|6.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|8.49 × 128
|
Exness-MT5Real5
|9.16 × 96
|
FBS-Real
|9.67 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|12.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|17.00 × 1
|
Weltrade-Real
|24.90 × 10
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
50
USD
USD
0
0%
1
100%
56%
4.66
0.14
USD
USD
1%
1:500