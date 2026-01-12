- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 466
Negociações com lucro:
847 (57.77%)
Negociações com perda:
619 (42.22%)
Melhor negociação:
240.04 USD
Pior negociação:
-117.66 USD
Lucro bruto:
4 813.49 USD (220 195 pips)
Perda bruta:
-3 384.59 USD (198 651 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
128 (431.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
431.73 USD (128)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
67
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.76
Negociações longas:
838 (57.16%)
Negociações curtas:
628 (42.84%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
0.97 USD
Lucro médio:
5.68 USD
Perda média:
-5.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-57.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-214.53 USD (6)
Crescimento mensal:
265.69%
Previsão anual:
3 223.66%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.40 USD
Máximo:
811.99 USD (59.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.96% (811.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|1260
|US30.m
|58
|NAS100.m
|57
|GBPJPY
|44
|USOilSpot.m
|18
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|8
|GBPAUD
|4
|EURJPY
|1
|USDCHF
|1
|XAUUSD
|1
|CHFJPY
|1
|BTCUSD.m
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.m
|1.7K
|US30.m
|-93
|NAS100.m
|-160
|GBPJPY
|-88
|USOilSpot.m
|51
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|27
|GBPAUD
|-8
|EURJPY
|0
|USDCHF
|-2
|XAUUSD
|-1
|CHFJPY
|-13
|BTCUSD.m
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.m
|40K
|US30.m
|-5.7K
|NAS100.m
|-11K
|GBPJPY
|-3.3K
|USOilSpot.m
|2.4K
|EURUSD
|-7
|GBPUSD
|510
|GBPAUD
|-160
|EURJPY
|-8
|USDCHF
|-130
|XAUUSD
|-65
|CHFJPY
|-995
|BTCUSD.m
|193
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +240.04 USD
Pior negociação: -118 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 128
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +431.73 USD
Máxima perda consecutiva: -57.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AAAFx-FX-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.04 × 26
|
ICMarkets-Live16
|0.19 × 26
|
Tickmill-Live09
|0.58 × 19
|
Coinexx-Live
|0.59 × 17
|
RoboForex-ECN-2
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.83 × 6
|
MocazFinancial-Live
|1.00 × 12
|
ScopeMarkets-Live
|1.00 × 2
|
GlobePro-REAL
|1.00 × 16
|
FXChoice-Pro Live
|3.22 × 90
|
SwissquoteLtd-Live
|3.67 × 12
|
Pepperstone-Edge05
|3.84 × 19
|
FxPro.com-Real05
|5.76 × 226
|
ICMarketsSC-Live24
|6.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 4
|6.71 × 14
|
XMGlobal-Real 41
|6.75 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|6.91 × 81
|
BDSwissGlobal-Real01
|9.00 × 1
|
FBS-Real-6
|20.00 × 1
1 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
I’ve been trading for over 15 years and specialize mainly in gold trading. My strategy is based on the daily/weekly trend and I typically take short trades that usually last a few hours. Trading is done manually, and I achieve above-average returns. For the launch, the price will be $45 per month for the next two months.
Sem comentários