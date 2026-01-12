SinaisSeções
0 comentários
104 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 53%
AAAFx-FX-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 466
Negociações com lucro:
847 (57.77%)
Negociações com perda:
619 (42.22%)
Melhor negociação:
240.04 USD
Pior negociação:
-117.66 USD
Lucro bruto:
4 813.49 USD (220 195 pips)
Perda bruta:
-3 384.59 USD (198 651 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
128 (431.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
431.73 USD (128)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
67
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.76
Negociações longas:
838 (57.16%)
Negociações curtas:
628 (42.84%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
0.97 USD
Lucro médio:
5.68 USD
Perda média:
-5.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-57.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-214.53 USD (6)
Crescimento mensal:
265.69%
Previsão anual:
3 223.66%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.40 USD
Máximo:
811.99 USD (59.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.96% (811.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.m 1260
US30.m 58
NAS100.m 57
GBPJPY 44
USOilSpot.m 18
EURUSD 12
GBPUSD 8
GBPAUD 4
EURJPY 1
USDCHF 1
XAUUSD 1
CHFJPY 1
BTCUSD.m 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.m 1.7K
US30.m -93
NAS100.m -160
GBPJPY -88
USOilSpot.m 51
EURUSD 2
GBPUSD 27
GBPAUD -8
EURJPY 0
USDCHF -2
XAUUSD -1
CHFJPY -13
BTCUSD.m -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.m 40K
US30.m -5.7K
NAS100.m -11K
GBPJPY -3.3K
USOilSpot.m 2.4K
EURUSD -7
GBPUSD 510
GBPAUD -160
EURJPY -8
USDCHF -130
XAUUSD -65
CHFJPY -995
BTCUSD.m 193
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +240.04 USD
Pior negociação: -118 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 128
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +431.73 USD
Máxima perda consecutiva: -57.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AAAFx-FX-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-01
0.00 × 2
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.04 × 26
ICMarkets-Live16
0.19 × 26
Tickmill-Live09
0.58 × 19
Coinexx-Live
0.59 × 17
RoboForex-ECN-2
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live31
0.83 × 6
MocazFinancial-Live
1.00 × 12
ScopeMarkets-Live
1.00 × 2
GlobePro-REAL
1.00 × 16
FXChoice-Pro Live
3.22 × 90
SwissquoteLtd-Live
3.67 × 12
Pepperstone-Edge05
3.84 × 19
FxPro.com-Real05
5.76 × 226
ICMarketsSC-Live24
6.00 × 4
VantageFXInternational-Live 4
6.71 × 14
XMGlobal-Real 41
6.75 × 12
EightcapLtd-Real-4
6.91 × 81
BDSwissGlobal-Real01
9.00 × 1
FBS-Real-6
20.00 × 1
1 mais ...
I’ve been trading for over 15 years and specialize mainly in gold trading. My strategy is based on the daily/weekly trend and I typically take short trades that usually last a few hours. Trading is done manually, and I achieve above-average returns. For the launch, the price will be $45 per month for the next two months.


Sem comentários
2026.01.12 13:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 725 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 13:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 13:58
A large drawdown may occur on the account again
