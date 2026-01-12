- Crescimento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
10 (71.42%)
Negociações com perda:
4 (28.57%)
Melhor negociação:
60.99 USD
Pior negociação:
-77.89 USD
Lucro bruto:
96.87 USD (31 975 pips)
Perda bruta:
-115.73 USD (27 766 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (18.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
62.30 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
97.03%
Depósito máximo carregado:
91.01%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
50 minutos
Fator de recuperação:
-0.24
Negociações longas:
12 (85.71%)
Negociações curtas:
2 (14.29%)
Fator de lucro:
0.84
Valor esperado:
-1.35 USD
Lucro médio:
9.69 USD
Perda média:
-28.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-30.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-77.89 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
59.08 USD
Máximo:
77.89 USD (35.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.34% (77.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.97% (24.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +60.99 USD
Pior negociação: -78 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +18.81 USD
Máxima perda consecutiva: -30.77 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
ONE PATTERN FOR LIVING
Sem comentários
