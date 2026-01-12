- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
7 (33.33%)
Negociações com perda:
14 (66.67%)
Melhor negociação:
391.81 USD
Pior negociação:
-472.13 USD
Lucro bruto:
558.39 USD (902 pips)
Perda bruta:
-1 101.45 USD (894 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (504.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
504.31 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.08
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
55 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.79
Negociações longas:
17 (80.95%)
Negociações curtas:
4 (19.05%)
Fator de lucro:
0.51
Valor esperado:
-25.86 USD
Lucro médio:
79.77 USD
Perda média:
-78.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-355.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-688.53 USD (4)
Crescimento mensal:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
688.53 USD
Máximo:
688.53 USD (179.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
96.57% (688.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11
|profit
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-4
|profit
|-539
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|8
|profit
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +391.81 USD
Pior negociação: -472 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +504.31 USD
Máxima perda consecutiva: -355.26 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-ECN1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Panteon-Server
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 174
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 19
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
ForexChief-Classic
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Demo03
|0.00 × 1
|
MarketsTrade-Real
|0.00 × 3
|
EGlobal-Classic2
|0.00 × 1
|
GlencoePartners-Real1
|0.00 × 1
|
LancelotEquity-Live
|0.00 × 1
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 188
|
SohoMarkets-Live
|0.00 × 300
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live32
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 34
