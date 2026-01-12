SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Moroman
Ruslan Metelitsa

Moroman

Ruslan Metelitsa
0 comentários
64 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 -96%
Alpari-ECN1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
7 (33.33%)
Negociações com perda:
14 (66.67%)
Melhor negociação:
391.81 USD
Pior negociação:
-472.13 USD
Lucro bruto:
558.39 USD (902 pips)
Perda bruta:
-1 101.45 USD (894 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (504.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
504.31 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.08
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
55 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.79
Negociações longas:
17 (80.95%)
Negociações curtas:
4 (19.05%)
Fator de lucro:
0.51
Valor esperado:
-25.86 USD
Lucro médio:
79.77 USD
Perda média:
-78.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-355.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-688.53 USD (4)
Crescimento mensal:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
688.53 USD
Máximo:
688.53 USD (179.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
96.57% (688.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 11
profit 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -4
profit -539
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 8
profit 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +391.81 USD
Pior negociação: -472 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +504.31 USD
Máxima perda consecutiva: -355.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-ECN1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Panteon-Server
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 4
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 7
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 174
Hankotrade-Live
0.00 × 19
EGlobal-Cent7
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
ForexChief-Classic
0.00 × 2
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 1
MarketsTrade-Real
0.00 × 3
EGlobal-Classic2
0.00 × 1
GlencoePartners-Real1
0.00 × 1
LancelotEquity-Live
0.00 × 1
FSMSmart-Primary
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 188
SohoMarkets-Live
0.00 × 300
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICTrading-Live32
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 34
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 34
Sem comentários
2026.01.12 14:04
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 11:56
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 4.44% of days out of the 450 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 11:56
80% of trades performed within 15 days. This comprises 3.33% of days out of the 450 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.12 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 55 days
