Sinais / MetaTrader 5 / Golden days
Mariia Shelest

Golden days

Mariia Shelest
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 38 USD por mês
crescimento desde 2026 -51%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
6 (30.00%)
Negociações com perda:
14 (70.00%)
Melhor negociação:
20.65 USD
Pior negociação:
-24.60 USD
Lucro bruto:
38.54 USD (2 199 pips)
Perda bruta:
-89.34 USD (5 424 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (31.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
31.49 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.38
Atividade de negociação:
66.67%
Depósito máximo carregado:
179.44%
Último negócio:
5 minutos atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
-0.60
Negociações longas:
9 (45.00%)
Negociações curtas:
11 (55.00%)
Fator de lucro:
0.43
Valor esperado:
-2.54 USD
Lucro médio:
6.42 USD
Perda média:
-6.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-83.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-83.38 USD (13)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
50.80 USD
Máximo:
84.70 USD (63.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.65% (85.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.24% (13.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.r 16
GBPUSD.r 2
EURUSD.r 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.r -34
GBPUSD.r -10
EURUSD.r -6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.r -2.9K
GBPUSD.r -196
EURUSD.r -109
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +20.65 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +31.49 USD
Máxima perda consecutiva: -83.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Xauusd and major forex mostly
Sem comentários
2026.01.12 12:56
Share of trading days is too low
2026.01.12 12:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 12:56
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 11:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 11:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 09:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 09:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
