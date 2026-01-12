- Crescimento
Negociações:
28
Negociações com lucro:
10 (35.71%)
Negociações com perda:
18 (64.29%)
Melhor negociação:
21.32 USD
Pior negociação:
-99.34 USD
Lucro bruto:
61.13 USD (6 269 pips)
Perda bruta:
-161.27 USD (6 221 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (10.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.48 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.21
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.80%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.96
Negociações longas:
16 (57.14%)
Negociações curtas:
12 (42.86%)
Fator de lucro:
0.38
Valor esperado:
-3.58 USD
Lucro médio:
6.11 USD
Perda média:
-8.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-19.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-102.20 USD (3)
Crescimento mensal:
-99.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
104.70 USD
Máximo:
104.70 USD (104.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.42% (104.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|EURUSD
|3
|Archived
|1
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4
|EURUSD
|-4
|Archived
|-99
|USDJPY
|0
|GBPUSD
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|797
|EURUSD
|-397
|Archived
|-290
|USDJPY
|-50
|GBPUSD
|-12
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +21.32 USD
Pior negociação: -99 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +10.08 USD
Máxima perda consecutiva: -19.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DPrimeVU-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
