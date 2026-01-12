SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Rodrigo Forex
Rodrigo Dos Santos Vieira

Rodrigo Forex

Rodrigo Dos Santos Vieira
0 comentários
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -99%
DPrimeVU-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
28
Negociações com lucro:
10 (35.71%)
Negociações com perda:
18 (64.29%)
Melhor negociação:
21.32 USD
Pior negociação:
-99.34 USD
Lucro bruto:
61.13 USD (6 269 pips)
Perda bruta:
-161.27 USD (6 221 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (10.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.48 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.21
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.80%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.96
Negociações longas:
16 (57.14%)
Negociações curtas:
12 (42.86%)
Fator de lucro:
0.38
Valor esperado:
-3.58 USD
Lucro médio:
6.11 USD
Perda média:
-8.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-19.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-102.20 USD (3)
Crescimento mensal:
-99.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
104.70 USD
Máximo:
104.70 USD (104.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.42% (104.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 22
EURUSD 3
Archived 1
USDJPY 1
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 4
EURUSD -4
Archived -99
USDJPY 0
GBPUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 797
EURUSD -397
Archived -290
USDJPY -50
GBPUSD -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +21.32 USD
Pior negociação: -99 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +10.08 USD
Máxima perda consecutiva: -19.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DPrimeVU-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.12 09:56
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 09:21
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 3.37% of days out of the 208 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
80% of trades performed within 3 days. This comprises 1.44% of days out of the 208 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
