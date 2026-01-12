- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
16 (94.11%)
Negociações com perda:
1 (5.88%)
Melhor negociação:
6.25 USD
Pior negociação:
-10.68 USD
Lucro bruto:
37.05 USD (3 759 pips)
Perda bruta:
-11.52 USD (1 064 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (33.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
33.87 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.46
Atividade de negociação:
47.95%
Depósito máximo carregado:
85.37%
Último negócio:
23 minutos atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
2.36
Negociações longas:
16 (94.12%)
Negociações curtas:
1 (5.88%)
Fator de lucro:
3.22
Valor esperado:
1.50 USD
Lucro médio:
2.32 USD
Perda média:
-11.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-10.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.68 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.70 USD
Máximo:
10.80 USD (5.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.28% (10.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.98% (63.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|26
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.25 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +33.87 USD
Máxima perda consecutiva: -10.68 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29522
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.81 × 192
