SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / BLESSED BY GOD
Tony Sanjaya

BLESSED BY GOD

Tony Sanjaya
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 -95%
HFMarketsGlobal-Live8
1:2000
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
72
Negociações com lucro:
13 (18.05%)
Negociações com perda:
59 (81.94%)
Melhor negociação:
263.50 USD
Pior negociação:
-107.50 USD
Lucro bruto:
559.00 USD (1 116 pips)
Perda bruta:
-2 938.35 USD (6 859 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (384.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
384.00 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.64
Atividade de negociação:
60.24%
Depósito máximo carregado:
106.31%
Último negócio:
28 minutos atrás
Negociações por semana:
74
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
-0.95
Negociações longas:
4 (5.56%)
Negociações curtas:
68 (94.44%)
Fator de lucro:
0.19
Valor esperado:
-33.05 USD
Lucro médio:
43.00 USD
Perda média:
-49.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
27 (-1 440.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 440.10 USD (27)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 379.35 USD
Máximo:
2 499.10 USD (95.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
95.39% (2 499.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.18% (46.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDr 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDr -2.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDr -5.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +263.50 USD
Pior negociação: -108 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 27
Máximo lucro consecutivo: +384.00 USD
Máxima perda consecutiva: -1 440.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsGlobal-Live8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.12 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 09:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 09:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.12 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 09:21
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 08:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 08:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 07:21
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 07:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.12 07:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 07:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar