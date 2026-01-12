- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
72
Negociações com lucro:
13 (18.05%)
Negociações com perda:
59 (81.94%)
Melhor negociação:
263.50 USD
Pior negociação:
-107.50 USD
Lucro bruto:
559.00 USD (1 116 pips)
Perda bruta:
-2 938.35 USD (6 859 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (384.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
384.00 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.64
Atividade de negociação:
60.24%
Depósito máximo carregado:
106.31%
Último negócio:
28 minutos atrás
Negociações por semana:
74
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
-0.95
Negociações longas:
4 (5.56%)
Negociações curtas:
68 (94.44%)
Fator de lucro:
0.19
Valor esperado:
-33.05 USD
Lucro médio:
43.00 USD
Perda média:
-49.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
27 (-1 440.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 440.10 USD (27)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 379.35 USD
Máximo:
2 499.10 USD (95.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
95.39% (2 499.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.18% (46.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDr
|-2.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDr
|-5.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsGlobal-Live8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
