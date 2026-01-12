- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
144
Negociações com lucro:
113 (78.47%)
Negociações com perda:
31 (21.53%)
Melhor negociação:
26.52 USD
Pior negociação:
-59.29 USD
Lucro bruto:
233.09 USD (23 705 pips)
Perda bruta:
-274.35 USD (26 701 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (33.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
33.41 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
34.17%
Depósito máximo carregado:
45.96%
Último negócio:
36 minutos atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
16 minutos
Fator de recuperação:
-0.50
Negociações longas:
51 (35.42%)
Negociações curtas:
93 (64.58%)
Fator de lucro:
0.85
Valor esperado:
-0.29 USD
Lucro médio:
2.06 USD
Perda média:
-8.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-39.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-59.29 USD (1)
Crescimento mensal:
-74.71%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
46.85 USD
Máximo:
83.16 USD (101.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
81.12% (83.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.44% (7.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-41
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +26.52 USD
Pior negociação: -59 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +33.36 USD
Máxima perda consecutiva: -39.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29516
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
94 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-72%
0
0
USD
USD
10
USD
USD
12
0%
144
78%
34%
0.84
-0.29
USD
USD
81%
1:100