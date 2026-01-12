SinaisSeções
Dwi Tjahjono

GOLDANGEL 200

Dwi Tjahjono
0 comentários
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -72%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
144
Negociações com lucro:
113 (78.47%)
Negociações com perda:
31 (21.53%)
Melhor negociação:
26.52 USD
Pior negociação:
-59.29 USD
Lucro bruto:
233.09 USD (23 705 pips)
Perda bruta:
-274.35 USD (26 701 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (33.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
33.41 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
34.17%
Depósito máximo carregado:
45.96%
Último negócio:
36 minutos atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
16 minutos
Fator de recuperação:
-0.50
Negociações longas:
51 (35.42%)
Negociações curtas:
93 (64.58%)
Fator de lucro:
0.85
Valor esperado:
-0.29 USD
Lucro médio:
2.06 USD
Perda média:
-8.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-39.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-59.29 USD (1)
Crescimento mensal:
-74.71%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
46.85 USD
Máximo:
83.16 USD (101.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
81.12% (83.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.44% (7.10 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 144
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -41
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +26.52 USD
Pior negociação: -59 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +33.36 USD
Máxima perda consecutiva: -39.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29516
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
Sem comentários
2026.01.12 07:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 07:21
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 3.85% of days out of the 78 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 07:21
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.56% of days out of the 78 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 07:21
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 75 days
