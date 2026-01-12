SinaisSeções
Ahmad Junair

RISE FALL

Ahmad Junair
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 10%
JustMarkets-Live6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2
Negociações com lucro:
1 (50.00%)
Negociações com perda:
1 (50.00%)
Melhor negociação:
8.07 USD
Pior negociação:
-1.97 USD
Lucro bruto:
8.07 USD (268 pips)
Perda bruta:
-1.97 USD (196 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (8.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.07 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.65
Atividade de negociação:
72.35%
Depósito máximo carregado:
259.76%
Último negócio:
21 minutos atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.10
Negociações longas:
2 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
4.10
Valor esperado:
3.05 USD
Lucro médio:
8.07 USD
Perda média:
-1.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.97 USD (1)
Algotrading:
50%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.97 USD (2.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.89% (1.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
76.52% (45.91 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.m 2
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.m 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.m 72
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.07 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +8.07 USD
Máxima perda consecutiva: -1.97 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "JustMarkets-Live6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Rise Fall Gold
Sem comentários
2026.01.12 06:19
Share of trading days is too low
2026.01.12 06:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 05:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 04:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 04:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 04:19
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 04:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 04:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.12 04:19
A large drawdown may occur on the account again
