Samarthan Bidari

Gold Fighting USD

Samarthan Bidari
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 58%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
26 (76.47%)
Negociações com perda:
8 (23.53%)
Melhor negociação:
64.44 USD
Pior negociação:
-17.37 USD
Lucro bruto:
472.68 USD (38 822 pips)
Perda bruta:
-88.96 USD (8 844 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (85.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
372.71 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.53
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
22.53%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
6.01
Negociações longas:
26 (76.47%)
Negociações curtas:
8 (23.53%)
Fator de lucro:
5.31
Valor esperado:
11.29 USD
Lucro médio:
18.18 USD
Perda média:
-11.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-50.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-50.05 USD (3)
Crescimento mensal:
57.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
63.88 USD
Máximo:
63.88 USD (9.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.64% (63.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDp 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDp 384
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDp 30K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +64.44 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +85.18 USD
Máxima perda consecutiva: -50.05 USD

2026.01.12 01:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 00:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 00:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
