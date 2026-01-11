- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
26 (76.47%)
Negociações com perda:
8 (23.53%)
Melhor negociação:
64.44 USD
Pior negociação:
-17.37 USD
Lucro bruto:
472.68 USD (38 822 pips)
Perda bruta:
-88.96 USD (8 844 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (85.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
372.71 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.53
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
22.53%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
6.01
Negociações longas:
26 (76.47%)
Negociações curtas:
8 (23.53%)
Fator de lucro:
5.31
Valor esperado:
11.29 USD
Lucro médio:
18.18 USD
Perda média:
-11.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-50.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-50.05 USD (3)
Crescimento mensal:
57.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
63.88 USD
Máximo:
63.88 USD (9.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.64% (63.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDp
|384
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDp
|30K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +64.44 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +85.18 USD
Máxima perda consecutiva: -50.05 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários