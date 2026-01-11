SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Manika Absolute Resolve
Mehdi Masoudi

Manika Absolute Resolve

Mehdi Masoudi
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 -57%
FxPro-MT5 Live02
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
366
Negociações com lucro:
249 (68.03%)
Negociações com perda:
117 (31.97%)
Melhor negociação:
13.89 USD
Pior negociação:
-34.03 USD
Lucro bruto:
418.61 USD (40 256 pips)
Perda bruta:
-502.07 USD (46 449 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (22.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
37.18 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
40.39%
Depósito máximo carregado:
43.21%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
366
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
-0.66
Negociações longas:
185 (50.55%)
Negociações curtas:
181 (49.45%)
Fator de lucro:
0.83
Valor esperado:
-0.23 USD
Lucro médio:
1.68 USD
Perda média:
-4.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-13.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.03 USD (1)
Crescimento mensal:
-56.58%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
100.18 USD
Máximo:
125.63 USD (100.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
68.00% (125.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.32% (10.71 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 366
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD -83
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD -6.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +13.89 USD
Pior negociação: -34 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +22.34 USD
Máxima perda consecutiva: -13.13 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FxPro-MT5 Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Manika Absolute Resolve Live Signal

GOLD Only

Sem comentários
2026.01.12 00:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 00:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 00:15
A large drawdown may occur on the account again
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Manika Absolute Resolve
30 USD por mês
-57%
0
0
USD
190
USD
1
88%
366
68%
40%
0.83
-0.23
USD
68%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.