- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
17 (80.95%)
Negociações com perda:
4 (19.05%)
Melhor negociação:
32.12 USD
Pior negociação:
-8.35 USD
Lucro bruto:
118.21 USD (103 309 pips)
Perda bruta:
-25.35 USD (25 354 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (117.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
117.67 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
5.46
Negociações longas:
5 (23.81%)
Negociações curtas:
16 (76.19%)
Fator de lucro:
4.66
Valor esperado:
4.42 USD
Lucro médio:
6.95 USD
Perda média:
-6.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-17.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.00 USD (3)
Crescimento mensal:
93.07%
Algotrading:
33%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.81 USD
Máximo:
17.00 USD (8.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|EURUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|91
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|201
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +32.12 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +117.67 USD
Máxima perda consecutiva: -17.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|87.00 × 1
iron discipline!
Sem comentários