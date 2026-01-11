SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / P THAI CAPITAL
Nguyen Hong Thai Pham

P THAI CAPITAL

Nguyen Hong Thai Pham
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
17 (80.95%)
Negociações com perda:
4 (19.05%)
Melhor negociação:
32.12 USD
Pior negociação:
-8.35 USD
Lucro bruto:
118.21 USD (103 309 pips)
Perda bruta:
-25.35 USD (25 354 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (117.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
117.67 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
5.46
Negociações longas:
5 (23.81%)
Negociações curtas:
16 (76.19%)
Fator de lucro:
4.66
Valor esperado:
4.42 USD
Lucro médio:
6.95 USD
Perda média:
-6.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-17.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.00 USD (3)
Crescimento mensal:
93.07%
Algotrading:
33%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.81 USD
Máximo:
17.00 USD (8.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 14
EURUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 91
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 78K
EURUSD 201
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +32.12 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +117.67 USD
Máxima perda consecutiva: -17.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
VantageInternational-Live 14
87.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
iron discipline!


Sem comentários
2026.01.11 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar