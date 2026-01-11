SinaisSeções
German Gallardo

BUMBLEBEE

German Gallardo
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2026 19%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
23
Negociações com lucro:
11 (47.82%)
Negociações com perda:
12 (52.17%)
Melhor negociação:
1.51 EUR
Pior negociação:
-1.42 EUR
Lucro bruto:
9.47 EUR (85 550 pips)
Perda bruta:
-7.55 EUR (66 400 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (2.52 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
4.71 EUR (4)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
120.25%
Último negócio:
20 minutos atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.45
Negociações longas:
15 (65.22%)
Negociações curtas:
8 (34.78%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.08 EUR
Lucro médio:
0.86 EUR
Perda média:
-0.63 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-4.24 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-4.24 EUR (6)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.24 EUR
Máximo:
4.24 EUR (42.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.40% (4.24 EUR)
Pelo Capital Líquido:
45.72% (5.45 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.51 EUR
Pior negociação: -1 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +2.52 EUR
Máxima perda consecutiva: -4.24 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 7
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 62
FBS-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
Exness-MT5Real33
0.41 × 49
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ExclusiveMarkets-Live
13.12 × 41
1 mais ...
Sem comentários
2026.01.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 01:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BUMBLEBEE
35 USD por mês
19%
0
0
USD
5
EUR
1
0%
23
47%
100%
1.25
0.08
EUR
46%
1:500
