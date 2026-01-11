- Crescimento
Negociações:
23
Negociações com lucro:
11 (47.82%)
Negociações com perda:
12 (52.17%)
Melhor negociação:
1.51 EUR
Pior negociação:
-1.42 EUR
Lucro bruto:
9.47 EUR (85 550 pips)
Perda bruta:
-7.55 EUR (66 400 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (2.52 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
4.71 EUR (4)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
120.25%
Último negócio:
20 minutos atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.45
Negociações longas:
15 (65.22%)
Negociações curtas:
8 (34.78%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.08 EUR
Lucro médio:
0.86 EUR
Perda média:
-0.63 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-4.24 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-4.24 EUR (6)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.24 EUR
Máximo:
4.24 EUR (42.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.40% (4.24 EUR)
Pelo Capital Líquido:
45.72% (5.45 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.51 EUR
Pior negociação: -1 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +2.52 EUR
Máxima perda consecutiva: -4.24 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 62
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Exness-MT5Real33
|0.41 × 49
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ExclusiveMarkets-Live
|13.12 × 41
