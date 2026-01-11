SinaisSeções
Muhammad Ali S E

Setelancuan

Muhammad Ali S E
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
DanaGlobal-Server
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5
Negociações com lucro:
5 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
5.23 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
9.16 USD (915 pips)
Perda bruta:
-0.75 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (9.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9.16 USD (5)
Índice de Sharpe:
1.01
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
56.07
Negociações longas:
4 (80.00%)
Negociações curtas:
1 (20.00%)
Fator de lucro:
12.21
Valor esperado:
1.83 USD
Lucro médio:
1.83 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
20.44%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.15 USD
Máximo:
0.15 USD (1.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETCUSD 3
XAUUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETCUSD 1
XAUUSD 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETCUSD 142
XAUUSD 773
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.23 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +9.16 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DanaGlobal-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

