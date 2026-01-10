- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
13 (38.23%)
Negociações com perda:
21 (61.76%)
Melhor negociação:
24.24 USD
Pior negociação:
-13.96 USD
Lucro bruto:
77.35 USD (48 832 pips)
Perda bruta:
-88.61 USD (77 172 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (42.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42.73 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
22 minutos
Fator de recuperação:
-0.22
Negociações longas:
31 (91.18%)
Negociações curtas:
3 (8.82%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-0.33 USD
Lucro médio:
5.95 USD
Perda média:
-4.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-41.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-41.67 USD (11)
Crescimento mensal:
-9.68%
Algotrading:
8%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.03 USD
Máximo:
50.72 USD (82.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|-28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.24 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +42.73 USD
Máxima perda consecutiva: -41.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Live demonstration of Fireblood Ultimate Multi-Symbol Scalper v2.6.8 – institutional-grade, correlation-aware scalper focused on XAUUSD\
Key highlights:
- Conservative risk (0.8–1.0% per trade)
- Trailing stop, breakeven & partial closes enabled
- Weekly session health system (GREEN/AMBER/RED) – very strict drawdown control
- Prop-firm friendly settings (daily DD & profit limits active)
- Max 2–3 positions per symbol, max 10–12 trades/day
- Low spread ECN broker, VPS 24/5
Goal: Steady growth with maximum discipline – no revenge, no overtrading. Perfect preview before buying the full EA on MQL5 Market.
Risk note: Trading involves risk. Past/demo performance is not a guarantee of future results.
