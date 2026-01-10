- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
103
Negociações com lucro:
83 (80.58%)
Negociações com perda:
20 (19.42%)
Melhor negociação:
27.89 USD
Pior negociação:
-24.95 USD
Lucro bruto:
353.21 USD (445 411 pips)
Perda bruta:
-149.96 USD (97 152 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (67.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
85.78 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
100
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
2.64
Negociações longas:
83 (80.58%)
Negociações curtas:
20 (19.42%)
Fator de lucro:
2.36
Valor esperado:
1.97 USD
Lucro médio:
4.26 USD
Perda média:
-7.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-65.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-65.06 USD (4)
Crescimento mensal:
992.92%
Algotrading:
6%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.22 USD
Máximo:
77.05 USD (62.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|97
|BTCUSDm
|5
|GBPUSDm
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|185
|BTCUSDm
|19
|GBPUSDm
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|161K
|BTCUSDm
|188K
|GBPUSDm
|-24
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +27.89 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +67.56 USD
Máxima perda consecutiva: -65.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Hello 2026
Sem comentários