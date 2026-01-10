- Crescimento
Negociações:
72
Negociações com lucro:
23 (31.94%)
Negociações com perda:
49 (68.06%)
Melhor negociação:
8.90 USD
Pior negociação:
-19.61 USD
Lucro bruto:
122.77 USD (118 997 pips)
Perda bruta:
-322.06 USD (262 443 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (68.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
68.42 USD (15)
Índice de Sharpe:
-0.12
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
115 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
-0.99
Negociações longas:
26 (36.11%)
Negociações curtas:
46 (63.89%)
Fator de lucro:
0.38
Valor esperado:
-2.77 USD
Lucro médio:
5.34 USD
Perda média:
-6.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
27 (-173.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-173.97 USD (27)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
199.29 USD
Máximo:
200.97 USD (159.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|T100.ifx_m
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|T100.ifx_m
|-199
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|T100.ifx_m
|-143K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.90 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 27
Máximo lucro consecutivo: +68.42 USD
Máxima perda consecutiva: -173.97 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "IFXBrokers-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
