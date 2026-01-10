SinaisSeções
Chupu Lin

Test3

Chupu Lin
0 comentários
36 semanas
0 / 0 USD
0%
Exness-Real2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
122
Negociações com lucro:
48 (39.34%)
Negociações com perda:
74 (60.66%)
Melhor negociação:
4.67 USD
Pior negociação:
-1.74 USD
Lucro bruto:
83.31 USD (592 125 pips)
Perda bruta:
-8.52 USD (31 577 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (62.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
62.67 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.43
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
122
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
17.52
Negociações longas:
70 (57.38%)
Negociações curtas:
52 (42.62%)
Fator de lucro:
9.78
Valor esperado:
0.61 USD
Lucro médio:
1.74 USD
Perda média:
-0.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-0.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.27 USD (3)
Crescimento mensal:
74.79%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.27 USD (2.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USTECm 70
XAUUSDm 34
BTCUSDm 17
US30m 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USTECm -2
XAUUSDm 16
BTCUSDm 61
US30m 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USTECm -22K
XAUUSDm 16K
BTCUSDm 567K
US30m -20
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.67 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +62.67 USD
Máxima perda consecutiva: -0.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real2
0.00 × 2
Exness-Real28
8.67 × 18
2026.01.10 11:51
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 2% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 11:51
80% of trades performed within 3 days. This comprises 1.2% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
