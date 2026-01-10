- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
122
Negociações com lucro:
48 (39.34%)
Negociações com perda:
74 (60.66%)
Melhor negociação:
4.67 USD
Pior negociação:
-1.74 USD
Lucro bruto:
83.31 USD (592 125 pips)
Perda bruta:
-8.52 USD (31 577 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (62.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
62.67 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.43
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
122
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
17.52
Negociações longas:
70 (57.38%)
Negociações curtas:
52 (42.62%)
Fator de lucro:
9.78
Valor esperado:
0.61 USD
Lucro médio:
1.74 USD
Perda média:
-0.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-0.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.27 USD (3)
Crescimento mensal:
74.79%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.27 USD (2.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USTECm
|70
|XAUUSDm
|34
|BTCUSDm
|17
|US30m
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USTECm
|-2
|XAUUSDm
|16
|BTCUSDm
|61
|US30m
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USTECm
|-22K
|XAUUSDm
|16K
|BTCUSDm
|567K
|US30m
|-20
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real2
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|8.67 × 18
