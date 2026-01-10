- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
16 (76.19%)
Negociações com perda:
5 (23.81%)
Melhor negociação:
12.10 USD
Pior negociação:
-9.84 USD
Lucro bruto:
44.98 USD (42 377 pips)
Perda bruta:
-22.46 USD (9 006 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (23.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23.64 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
2.24
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
21 (100.00%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
1.07 USD
Lucro médio:
2.81 USD
Perda média:
-4.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-10.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.06 USD (2)
Crescimento mensal:
5.37%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.57 USD
Máximo:
10.06 USD (1.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.92% (10.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|9
|GBPUSDm
|7
|BTCUSDm
|5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|-6
|GBPUSDm
|7
|BTCUSDm
|21
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|-781
|GBPUSDm
|102
|BTCUSDm
|34K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.10 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +23.64 USD
Máxima perda consecutiva: -10.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
