- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
16 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
8.98 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
34.24 USD (2 125 pips)
Perda bruta:
-0.68 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (34.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34.24 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.85
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
167.80
Negociações longas:
1 (6.25%)
Negociações curtas:
15 (93.75%)
Fator de lucro:
50.35
Valor esperado:
2.14 USD
Lucro médio:
2.14 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
109.42%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.05 USD
Máximo:
0.20 USD (0.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.98 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +34.24 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Aixauea-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
HI
Sem comentários