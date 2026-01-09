- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
6
Negociações com lucro:
4 (66.66%)
Negociações com perda:
2 (33.33%)
Melhor negociação:
26.47 CHF
Pior negociação:
-1.24 CHF
Lucro bruto:
33.80 CHF (427 pips)
Perda bruta:
-3.43 CHF (2 768 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (33.80 CHF)
Máximo lucro consecutivo:
33.80 CHF (4)
Índice de Sharpe:
0.54
Atividade de negociação:
34.48%
Depósito máximo carregado:
12.89%
Último negócio:
60 minutos atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
10.85
Negociações longas:
2 (33.33%)
Negociações curtas:
4 (66.67%)
Fator de lucro:
9.85
Valor esperado:
5.06 CHF
Lucro médio:
8.45 CHF
Perda média:
-1.72 CHF
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2.20 CHF)
Máxima perda consecutiva:
-2.20 CHF (2)
Crescimento mensal:
15.17%
Algotrading:
16%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.80 CHF
Máximo:
2.80 CHF (1.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.10% (2.20 CHF)
Pelo Capital Líquido:
0.29% (0.80 CHF)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US100
|3
|XAUUSD.r
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US100
|-1
|XAUUSD.r
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US100
|-2.6K
|XAUUSD.r
|237
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
Micro Trading Indices and Gold
Sem comentários
