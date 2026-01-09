SinaisSeções
Thomas Gerd Kuenzel

FPMGOIN

Thomas Gerd Kuenzel
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 15%
FPMarketsLLC-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6
Negociações com lucro:
4 (66.66%)
Negociações com perda:
2 (33.33%)
Melhor negociação:
26.47 CHF
Pior negociação:
-1.24 CHF
Lucro bruto:
33.80 CHF (427 pips)
Perda bruta:
-3.43 CHF (2 768 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (33.80 CHF)
Máximo lucro consecutivo:
33.80 CHF (4)
Índice de Sharpe:
0.54
Atividade de negociação:
34.48%
Depósito máximo carregado:
12.89%
Último negócio:
60 minutos atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
10.85
Negociações longas:
2 (33.33%)
Negociações curtas:
4 (66.67%)
Fator de lucro:
9.85
Valor esperado:
5.06 CHF
Lucro médio:
8.45 CHF
Perda média:
-1.72 CHF
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2.20 CHF)
Máxima perda consecutiva:
-2.20 CHF (2)
Crescimento mensal:
15.17%
Algotrading:
16%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.80 CHF
Máximo:
2.80 CHF (1.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.10% (2.20 CHF)
Pelo Capital Líquido:
0.29% (0.80 CHF)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US100 3
XAUUSD.r 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US100 -1
XAUUSD.r 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US100 -2.6K
XAUUSD.r 237
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +26.47 CHF
Pior negociação: -1 CHF
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +33.80 CHF
Máxima perda consecutiva: -2.20 CHF

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
Micro Trading Indices and Gold
Sem comentários
2026.01.09 11:35
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 11:35
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.09 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.