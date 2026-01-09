- Crescimento
Negociações:
5
Negociações com lucro:
5 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
103.51 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
161.40 USD (16 178 pips)
Perda bruta:
-0.74 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (161.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
161.40 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.81
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.68%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
27 dias
Fator de recuperação:
486.85
Negociações longas:
1 (20.00%)
Negociações curtas:
4 (80.00%)
Fator de lucro:
218.11
Valor esperado:
32.28 USD
Lucro médio:
32.28 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
22.77%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.33 USD
Máximo:
0.33 USD (0.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.54% (395.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Only manual trading.
Sem comentários