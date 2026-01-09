SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Big Gold
Kuanysh Zhumagaliyev

Big Gold

Kuanysh Zhumagaliyev
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5
Negociações com lucro:
5 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
103.51 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
161.40 USD (16 178 pips)
Perda bruta:
-0.74 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (161.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
161.40 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.81
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.68%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
27 dias
Fator de recuperação:
486.85
Negociações longas:
1 (20.00%)
Negociações curtas:
4 (80.00%)
Fator de lucro:
218.11
Valor esperado:
32.28 USD
Lucro médio:
32.28 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
22.77%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.33 USD
Máximo:
0.33 USD (0.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.54% (395.44 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 161
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +103.51 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +161.40 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Only manual trading.
Sem comentários
2026.01.09 08:33
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 6.02% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 08:33
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.61% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 08:33
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 08:33
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.09 08:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.09 08:33
A large drawdown may occur on the account again
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar