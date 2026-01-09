SinaisSeções
Sofyan Andri Yono

AT LIFESTYLE 4

Sofyan Andri Yono
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 11%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4
Negociações com lucro:
4 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
3.39 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
10.61 USD (1 059 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (10.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.61 USD (4)
Índice de Sharpe:
3.71
Atividade de negociação:
10.80%
Depósito máximo carregado:
29.16%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
4 (100.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
2.65 USD
Lucro médio:
2.65 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.00% (1.07 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.39 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +10.61 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

NO REVENGE
NO OVERLOT 
NO FULL MARGIN
Sem comentários
2026.01.09 08:33
Share of trading days is too low
2026.01.09 08:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 07:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 07:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 07:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 07:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 07:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
