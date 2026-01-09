- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
71
Negociações com lucro:
64 (90.14%)
Negociações com perda:
7 (9.86%)
Melhor negociação:
5 005.00 USD
Pior negociação:
-121.50 USD
Lucro bruto:
18 972.06 USD (84 700 pips)
Perda bruta:
-569.20 USD (5 691 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
58 (18 961.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18 961.96 USD (58)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
0.56%
Depósito máximo carregado:
0.25%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
32.92
Negociações longas:
64 (90.14%)
Negociações curtas:
7 (9.86%)
Fator de lucro:
33.33
Valor esperado:
259.20 USD
Lucro médio:
296.44 USD
Perda média:
-81.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-484.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-484.50 USD (4)
Crescimento mensal:
502.63%
Previsão anual:
6 098.61%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
559.10 USD
Máximo:
559.10 USD (55.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.91% (559.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.06% (5.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|47
|XAGUSD.dmb
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.dmb
|5.3K
|XAGUSD.dmb
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.dmb
|53K
|XAGUSD.dmb
|26K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5 005.00 USD
Pior negociação: -122 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 58
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +18 961.96 USD
Máxima perda consecutiva: -484.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Precious Metals BUY
• Trading only XAUUSD & XAGUSD
• BUY positions only
• Mid-term holding strategy
• Minimum recommended equity: $10,000
• Monthly target: ≥10% (market dependent) Trades may be held for multiple days.
Suitable for investors who prefer structured risk and metal-focused strategies.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
179%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
60
0%
71
90%
1%
33.33
259.20
USD
USD
56%
1:400