SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Nababan
Roifitra H Nababan

Nababan

Roifitra H Nababan
0 comentários
Confiabilidade
60 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 179%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:400
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
71
Negociações com lucro:
64 (90.14%)
Negociações com perda:
7 (9.86%)
Melhor negociação:
5 005.00 USD
Pior negociação:
-121.50 USD
Lucro bruto:
18 972.06 USD (84 700 pips)
Perda bruta:
-569.20 USD (5 691 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
58 (18 961.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18 961.96 USD (58)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
0.56%
Depósito máximo carregado:
0.25%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
32.92
Negociações longas:
64 (90.14%)
Negociações curtas:
7 (9.86%)
Fator de lucro:
33.33
Valor esperado:
259.20 USD
Lucro médio:
296.44 USD
Perda média:
-81.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-484.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-484.50 USD (4)
Crescimento mensal:
502.63%
Previsão anual:
6 098.61%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
559.10 USD
Máximo:
559.10 USD (55.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.91% (559.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.06% (5.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.dmb 47
XAGUSD.dmb 24
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.dmb 5.3K
XAGUSD.dmb 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.dmb 53K
XAGUSD.dmb 26K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5 005.00 USD
Pior negociação: -122 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 58
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +18 961.96 USD
Máxima perda consecutiva: -484.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Precious Metals BUY

• Trading only XAUUSD & XAGUSD

• BUY positions only

• Mid-term holding strategy

• Minimum recommended equity: $10,000

• Monthly target: ≥10% (market dependent) Trades may be held for multiple days.

Suitable for investors who prefer structured risk and metal-focused strategies.

Sem comentários
2026.01.12 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 03:17
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 16:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.09 16:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 16:39
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 6.25% of days out of the 416 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 16:39
80% of trades performed within 15 days. This comprises 3.61% of days out of the 416 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 06:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 06:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 06:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Nababan
30 USD por mês
179%
0
0
USD
10K
USD
60
0%
71
90%
1%
33.33
259.20
USD
56%
1:400
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.