Negociações:
12
Negociações com lucro:
9 (75.00%)
Negociações com perda:
3 (25.00%)
Melhor negociação:
35.40 USD
Pior negociação:
-7.32 USD
Lucro bruto:
69.80 USD (14 636 pips)
Perda bruta:
-8.89 USD (2 110 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (40.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
40.14 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.47
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
8.18
Negociações longas:
7 (58.33%)
Negociações curtas:
5 (41.67%)
Fator de lucro:
7.85
Valor esperado:
5.08 USD
Lucro médio:
7.76 USD
Perda média:
-2.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-7.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.45 USD (2)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
7.45 USD (3.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|61
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +35.40 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +40.14 USD
Máxima perda consecutiva: -7.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|93.00 × 1
