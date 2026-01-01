Infelizmente o sinal não foi encontrado em nosso banco de dados
É possível que o sinal solicitado tenha sido removido. No entanto, você tem à sua disposição um enorme banco de dados com outros sinais operacionais e muitos outros provedores. Selecione o mais adequado, conecte-se a ele e deixe o seu terminal copiar as transações automaticamente.Selecione um novo sinal
Você pode verificar outros sinais MetaTrader 5
- Crescimento
- 209%
- Assinantes
- 17
- Semanas
- 65
- Negociações
- 579
- Vitória
- 57%
- Fator de lucro
- 1.42
- Max Rebaixamento
- 22%
- Crescimento
- 1 275%
- Assinantes
- 9
- Semanas
- 34
- Negociações
- 487
- Vitória
- 74%
- Fator de lucro
- 3.43
- Max Rebaixamento
- 11%
- Crescimento
- 738%
- Assinantes
- 32
- Semanas
- 50
- Negociações
- 155
- Vitória
- 95%
- Fator de lucro
- 2.16
- Max Rebaixamento
- 34%
- Crescimento
- 5 278%
- Assinantes
- 3
- Semanas
- 244
- Negociações
- 1493
- Vitória
- 75%
- Fator de lucro
- 1.86
- Max Rebaixamento
- 26%
- Crescimento
- 1 790%
- Assinantes
- 3
- Semanas
- 163
- Negociações
- 652
- Vitória
- 78%
- Fator de lucro
- 3.16
- Max Rebaixamento
- 38%
- Crescimento
- 560%
- Assinantes
- 22
- Semanas
- 135
- Negociações
- 1259
- Vitória
- 78%
- Fator de lucro
- 1.64
- Max Rebaixamento
- 26%
- Crescimento
- 294%
- Assinantes
- 21
- Semanas
- 78
- Negociações
- 465
- Vitória
- 48%
- Fator de lucro
- 1.41
- Max Rebaixamento
- 17%
- Crescimento
- 1 665%
- Assinantes
- 75
- Semanas
- 219
- Negociações
- 5553
- Vitória
- 63%
- Fator de lucro
- 1.68
- Max Rebaixamento
- 21%
- Crescimento
- 1 821%
- Assinantes
- 143
- Semanas
- 56
- Negociações
- 1680
- Vitória
- 79%
- Fator de lucro
- 5.99
- Max Rebaixamento
- 33%
- Crescimento
- 1 050%
- Assinantes
- 102
- Semanas
- 35
- Negociações
- 750
- Vitória
- 79%
- Fator de lucro
- 3.83
- Max Rebaixamento
- 21%
O assinante aceita todos os riscos de execução quando assina um sinal. Histórico das estatísticas não garantem qualquer rentabilidade no futuro.