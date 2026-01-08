- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
2 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 EUR
Pior negociação:
-0.10 EUR
Lucro bruto:
0.00 EUR
Perda bruta:
-0.13 EUR (1 424 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 EUR (0)
Índice de Sharpe:
-1.86
Atividade de negociação:
15.78%
Depósito máximo carregado:
13.20%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
2 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-0.07 EUR
Lucro médio:
0.00 EUR
Perda média:
-0.07 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.13 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-0.13 EUR (2)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.13 EUR
Máximo:
0.13 EUR (0.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.13% (0.13 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.09% (0.09 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|0
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|-1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +0.00 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.13 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AdmiralsGroup-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
For testing , do not copy
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-0%
0
0
USD
USD
101
EUR
EUR
1
0%
2
0%
16%
0.00
-0.07
EUR
EUR
0%
1:30