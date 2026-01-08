- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
30
Negociações com lucro:
25 (83.33%)
Negociações com perda:
5 (16.67%)
Melhor negociação:
9.88 USD
Pior negociação:
-31.98 USD
Lucro bruto:
68.52 USD (448 724 pips)
Perda bruta:
-63.22 USD (2 408 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (19.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19.29 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
82.60%
Depósito máximo carregado:
87.96%
Último negócio:
57 minutos atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
0.14
Negociações longas:
16 (53.33%)
Negociações curtas:
14 (46.67%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.18 USD
Lucro médio:
2.74 USD
Perda média:
-12.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-22.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.98 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.93 USD
Máximo:
38.47 USD (29.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.23% (38.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.60% (19.11 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.88 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +19.17 USD
Máxima perda consecutiva: -22.25 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
161 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
105
USD
USD
1
0%
30
83%
83%
1.08
0.18
USD
USD
29%
1:500