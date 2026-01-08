- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
0
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.00 RUB
Pior negociação:
0.00 RUB
Lucro bruto:
0.00 RUB
Perda bruta:
0.00 RUB
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 RUB (0)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.00 RUB
Lucro médio:
0.00 RUB
Perda média:
0.00 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 RUB)
Máxima perda consecutiva:
0.00 RUB (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 RUB
Máximo:
0.00 RUB (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 RUB)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 RUB)
Distribuição
Sem dados
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 RUB
Pior negociação: -0 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +0.00 RUB
Máxima perda consecutiva: -0.00 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Трендовая и контртрендовая торговля от сильных уровней.
Sem comentários