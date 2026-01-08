SinaisSeções
NIVER INVESTIMENTOS
Fernando De Godoi Do Nascimento

NIVER INVESTIMENTOS

Fernando De Godoi Do Nascimento
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 36%
Pepperstone-MT5-Live01
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
41
Negociações com lucro:
36 (87.80%)
Negociações com perda:
5 (12.20%)
Melhor negociação:
4.26 USD
Pior negociação:
-0.59 USD
Lucro bruto:
38.03 USD (3 789 pips)
Perda bruta:
-1.80 USD (177 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (7.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.61 USD (7)
Índice de Sharpe:
1.07
Atividade de negociação:
8.51%
Depósito máximo carregado:
9.40%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
61.41
Negociações longas:
13 (31.71%)
Negociações curtas:
28 (68.29%)
Fator de lucro:
21.13
Valor esperado:
0.88 USD
Lucro médio:
1.06 USD
Perda média:
-0.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.59 USD (1)
Crescimento mensal:
36.23%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.59 USD (0.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.56% (0.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.07% (0.09 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100 3.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.26 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +7.89 USD
Máxima perda consecutiva: -0.59 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-MT5-Live01
2.86 × 604
VantageFX-Live
21.50 × 2
OctaFX-Real
22.00 × 1
📈 Projeto Mafê 15 Anos – Estratégia baseada em estrutura de mercado

Este sinal foi criado com o objetivo de demonstrar, na prática, uma metodologia de trade baseada em análise técnica, disciplina e gestão de risco, utilizando o MetaTrader 5.

O projeto teve início em 05/01/2026, com capital inicial de US$ 100, e possui um período previamente definido de acompanhamento, até 29/01/2027.

O nome do projeto faz referência a um objetivo pessoal do desenvolvedor, que é utilizar o desempenho obtido ao longo desse período como parte do planejamento financeiro para a festa de 15 anos de sua filha, Mafê, prevista para essa data.
Essa informação tem caráter exclusivamente contextual, não estando relacionada a promessa de resultados ou expectativas de retorno.

⚠️ Importante: resultados passados não garantem resultados futuros. Operações no mercado financeiro envolvem risco e podem resultar em perdas.

🔍 Metodologia Utilizada

A estratégia é baseada em análise técnica objetiva, sem uso de sistemas de alto risco.

📊 Indicadores:

  • MMA 9

  • MMA 17

  • MMA 72

As médias móveis são utilizadas para:

  • Identificação de estrutura e direção de mercado

  • Confirmação de tendência

  • Mapeamento de possíveis zonas de exaustão do preço

⏰ Lógica operacional:

  • Operações baseadas em topos e fundos formados nas sessões anteriores:

    • Sessão Asiática

    • Sessão Europeia

    • Sessão de Nova York

Essas regiões são tratadas como zonas técnicas de suporte e resistência, frequentemente respeitadas pelo mercado.

🧠 Gestão e Controle de Risco

✔️ Não utiliza martingale
✔️ Não utiliza grid
✔️ Não utiliza estratégias de recuperação agressiva

A prioridade da estratégia é preservação de capital e consistência, aceitando períodos de drawdown como parte natural do processo.

📌 Para quem este sinal é indicado

Este sinal é indicado para traders que:

  • Compreendem os riscos do mercado financeiro

  • Buscam acompanhar uma estratégia técnica simples e estruturada

  • Valorizam transparência, histórico público e execução em conta real

  • Desejam usar o sinal como apoio técnico ou referência educacional

ℹ️ Avisos Importantes

Este sinal não constitui recomendação de investimento.
Cada assinante é responsável por:

  • Ajustar o tamanho de lote conforme seu perfil

  • Gerenciar seu próprio risco

  • Aceitar que ganhos e perdas fazem parte do mercado

Antes de assinar, avalie se o nível de risco está adequado às suas expectativas.


Sem comentários
2026.01.08 16:23
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 15:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
