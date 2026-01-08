SinaisSeções
Bo Wen Che

LiuGuanYi

Bo Wen Che
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 -2%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3
Negociações com lucro:
2 (66.66%)
Negociações com perda:
1 (33.33%)
Melhor negociação:
23.80 USD
Pior negociação:
-57.80 USD
Lucro bruto:
43.40 USD (434 pips)
Perda bruta:
-58.70 USD (578 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (23.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23.80 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
24.57%
Depósito máximo carregado:
9.07%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
-0.26
Negociações longas:
3 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.74
Valor esperado:
-5.10 USD
Lucro médio:
21.70 USD
Perda média:
-58.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-57.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-57.80 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.90 USD
Máximo:
58.40 USD (5.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.68% (58.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.39% (44.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.n 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.n -15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.n -144
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +23.80 USD
Pior negociação: -58 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +23.80 USD
Máxima perda consecutiva: -57.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

曲折穷途天地转，重重灾节死生危。身如柳絮随风扬，无论云泥意贯一


Sem comentários
2026.01.08 15:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 15:23
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 15:23
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.08 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
