Negociações:
3
Negociações com lucro:
2 (66.66%)
Negociações com perda:
1 (33.33%)
Melhor negociação:
23.80 USD
Pior negociação:
-57.80 USD
Lucro bruto:
43.40 USD (434 pips)
Perda bruta:
-58.70 USD (578 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (23.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23.80 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
24.57%
Depósito máximo carregado:
9.07%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
-0.26
Negociações longas:
3 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.74
Valor esperado:
-5.10 USD
Lucro médio:
21.70 USD
Perda média:
-58.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-57.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-57.80 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.90 USD
Máximo:
58.40 USD (5.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.68% (58.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.39% (44.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.n
|-15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.n
|-144
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.80 USD
Pior negociação: -58 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +23.80 USD
Máxima perda consecutiva: -57.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
曲折穷途天地转，重重灾节死生危。身如柳絮随风扬，无论云泥意贯一
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-2%
0
0
USD
USD
985
USD
USD
1
0%
3
66%
25%
0.73
-5.10
USD
USD
6%
1:500