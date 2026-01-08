- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2
Negociações com lucro:
2 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
2.83 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
5.31 USD (542 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (5.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.31 USD (2)
Índice de Sharpe:
16.73
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
4.40%
Último negócio:
21 minutos atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
1 (50.00%)
Negociações curtas:
1 (50.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
2.66 USD
Lucro médio:
2.66 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDzero
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDzero
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDzero
|542
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.83 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +5.31 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ACYSecurities-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários