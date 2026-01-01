Infelizmente o sinal não foi encontrado em nosso banco de dados
É possível que o sinal solicitado tenha sido removido. No entanto, você tem à sua disposição um enorme banco de dados com outros sinais operacionais e muitos outros provedores. Selecione o mais adequado, conecte-se a ele e deixe o seu terminal copiar as transações automaticamente.Selecione um novo sinal
Você pode verificar outros sinais MetaTrader 5
- Crescimento
- 304%
- Assinantes
- 21
- Semanas
- 78
- Negociações
- 463
- Vitória
- 49%
- Fator de lucro
- 1.42
- Max Rebaixamento
- 17%
- Crescimento
- 1 009%
- Assinantes
- 92
- Semanas
- 34
- Negociações
- 746
- Vitória
- 79%
- Fator de lucro
- 3.76
- Max Rebaixamento
- 21%
- Crescimento
- 558%
- Assinantes
- 22
- Semanas
- 134
- Negociações
- 1257
- Vitória
- 78%
- Fator de lucro
- 1.64
- Max Rebaixamento
- 26%
- Crescimento
- 1 790%
- Assinantes
- 3
- Semanas
- 163
- Negociações
- 652
- Vitória
- 78%
- Fator de lucro
- 3.16
- Max Rebaixamento
- 38%
- Crescimento
- 1 661%
- Assinantes
- 76
- Semanas
- 219
- Negociações
- 5550
- Vitória
- 63%
- Fator de lucro
- 1.68
- Max Rebaixamento
- 21%
- Crescimento
- 738%
- Assinantes
- 33
- Semanas
- 50
- Negociações
- 155
- Vitória
- 95%
- Fator de lucro
- 2.16
- Max Rebaixamento
- 34%
- Crescimento
- 227%
- Assinantes
- 17
- Semanas
- 64
- Negociações
- 576
- Vitória
- 57%
- Fator de lucro
- 1.44
- Max Rebaixamento
- 22%
- Crescimento
- 1 821%
- Assinantes
- 144
- Semanas
- 56
- Negociações
- 1680
- Vitória
- 79%
- Fator de lucro
- 5.99
- Max Rebaixamento
- 33%
- Crescimento
- 1 248%
- Assinantes
- 7
- Semanas
- 34
- Negociações
- 485
- Vitória
- 74%
- Fator de lucro
- 3.38
- Max Rebaixamento
- 11%
- Crescimento
- 5 271%
- Assinantes
- 3
- Semanas
- 243
- Negociações
- 1490
- Vitória
- 75%
- Fator de lucro
- 1.86
- Max Rebaixamento
- 26%
O assinante aceita todos os riscos de execução quando assina um sinal. Histórico das estatísticas não garantem qualquer rentabilidade no futuro.