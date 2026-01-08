SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Rocks D Xebec
Diki Sahbana

Rocks D Xebec

Diki Sahbana
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 21%
Exness-MT5Real38
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5
Negociações com lucro:
3 (60.00%)
Negociações com perda:
2 (40.00%)
Melhor negociação:
201 808.85 IDR
Pior negociação:
-98 319.53 IDR
Lucro bruto:
404 884.82 IDR (24 111 pips)
Perda bruta:
-194 660.46 IDR (11 532 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (203 989.39 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
203 989.39 IDR (2)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
14.91%
Último negócio:
17 minutos atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
33 minutos
Fator de recuperação:
1.08
Negociações longas:
3 (60.00%)
Negociações curtas:
2 (40.00%)
Fator de lucro:
2.08
Valor esperado:
42 044.87 IDR
Lucro médio:
134 961.61 IDR
Perda média:
-97 330.23 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-194 660.46 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-194 660.46 IDR (2)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 IDR
Máximo:
194 660.46 IDR (16.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.17% (194 660.46 IDR)
Pelo Capital Líquido:
0.92% (9 277.36 IDR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 21
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +201 808.85 IDR
Pior negociação: -98 320 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +203 989.39 IDR
Máxima perda consecutiva: -194 660.46 IDR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.08 13:21
Share of trading days is too low
2026.01.08 13:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 09:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 09:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 09:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 09:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar