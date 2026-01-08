- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
5
Negociações com lucro:
3 (60.00%)
Negociações com perda:
2 (40.00%)
Melhor negociação:
201 808.85 IDR
Pior negociação:
-98 319.53 IDR
Lucro bruto:
404 884.82 IDR (24 111 pips)
Perda bruta:
-194 660.46 IDR (11 532 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (203 989.39 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
203 989.39 IDR (2)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
14.91%
Último negócio:
17 minutos atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
33 minutos
Fator de recuperação:
1.08
Negociações longas:
3 (60.00%)
Negociações curtas:
2 (40.00%)
Fator de lucro:
2.08
Valor esperado:
42 044.87 IDR
Lucro médio:
134 961.61 IDR
Perda média:
-97 330.23 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-194 660.46 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-194 660.46 IDR (2)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 IDR
Máximo:
194 660.46 IDR (16.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.17% (194 660.46 IDR)
Pelo Capital Líquido:
0.92% (9 277.36 IDR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|21
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +201 808.85 IDR
Pior negociação: -98 320 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +203 989.39 IDR
Máxima perda consecutiva: -194 660.46 IDR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
