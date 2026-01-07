- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
6 (31.57%)
Negociações com perda:
13 (68.42%)
Melhor negociação:
77.88 ZAR
Pior negociação:
-43.31 ZAR
Lucro bruto:
216.54 ZAR (9 410 pips)
Perda bruta:
-269.37 ZAR (27 742 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (96.80 ZAR)
Máximo lucro consecutivo:
96.80 ZAR (2)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
8.96%
Depósito máximo carregado:
38.91%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.25
Negociações longas:
15 (78.95%)
Negociações curtas:
4 (21.05%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-2.78 ZAR
Lucro médio:
36.09 ZAR
Perda média:
-20.72 ZAR
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-191.77 ZAR)
Máxima perda consecutiva:
-191.77 ZAR (9)
Crescimento mensal:
-99.71%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
149.77 ZAR
Máximo:
210.52 ZAR (99.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.88% (210.52 ZAR)
Pelo Capital Líquido:
12.52% (30.96 ZAR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|8
|US100Cash
|7
|US500Cash
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|-9
|US100Cash
|8
|US500Cash
|-4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|-22K
|US100Cash
|4.9K
|US500Cash
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
49 USD por mês
-100%
0
0
USD
USD
247
ZAR
ZAR
3
0%
19
31%
9%
0.80
-2.78
ZAR
ZAR
100%
1:500