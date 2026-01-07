SinaisSeções
Nhlanganiso Dladla

ThePursuit

Nhlanganiso Dladla
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2025 -100%
XMGlobal-MT5 10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
6 (31.57%)
Negociações com perda:
13 (68.42%)
Melhor negociação:
77.88 ZAR
Pior negociação:
-43.31 ZAR
Lucro bruto:
216.54 ZAR (9 410 pips)
Perda bruta:
-269.37 ZAR (27 742 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (96.80 ZAR)
Máximo lucro consecutivo:
96.80 ZAR (2)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
8.96%
Depósito máximo carregado:
38.91%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.25
Negociações longas:
15 (78.95%)
Negociações curtas:
4 (21.05%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-2.78 ZAR
Lucro médio:
36.09 ZAR
Perda média:
-20.72 ZAR
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-191.77 ZAR)
Máxima perda consecutiva:
-191.77 ZAR (9)
Crescimento mensal:
-99.71%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
149.77 ZAR
Máximo:
210.52 ZAR (99.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.88% (210.52 ZAR)
Pelo Capital Líquido:
12.52% (30.96 ZAR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSD 8
US100Cash 7
US500Cash 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSD -9
US100Cash 8
US500Cash -4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSD -22K
US100Cash 4.9K
US500Cash -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +77.88 ZAR
Pior negociação: -43 ZAR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +96.80 ZAR
Máxima perda consecutiva: -191.77 ZAR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
Sem comentários
2026.01.07 20:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 20:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ThePursuit
49 USD por mês
-100%
0
0
USD
247
ZAR
3
0%
19
31%
9%
0.80
-2.78
ZAR
100%
1:500
