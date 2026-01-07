- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
133
Negociações com lucro:
74 (55.63%)
Negociações com perda:
59 (44.36%)
Melhor negociação:
2.52 USD
Pior negociação:
-4.04 USD
Lucro bruto:
44.48 USD (4 507 pips)
Perda bruta:
-69.09 USD (5 991 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (3.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.35 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.12
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
37 minutos
Fator de recuperação:
-0.98
Negociações longas:
89 (66.92%)
Negociações curtas:
44 (33.08%)
Fator de lucro:
0.64
Valor esperado:
-0.19 USD
Lucro médio:
0.60 USD
Perda média:
-1.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-5.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.99 USD (2)
Crescimento mensal:
-21.95%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24.61 USD
Máximo:
25.07 USD (33.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|122
|GBPJPY
|9
|NZDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-11
|GBPJPY
|-12
|NZDUSD
|-2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|-466
|GBPJPY
|-806
|NZDUSD
|-212
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.52 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +3.41 USD
Máxima perda consecutiva: -5.72 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.67 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.40 × 106
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 73
|
Alpari-MT5
|2.83 × 29
|
Exness-MT5Real28
|3.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|4.57 × 67
|
VantageInternational-Live 8
|4.92 × 12
|
VantageInternational-Live 10
|5.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|5.00 × 1
|
ECMarkets-Server
|5.44 × 27
|
Exness-MT5Real10
|5.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|5.58 × 155
|
XMGlobal-MT5 2
|6.91 × 22
|
ClonTrader-Live
|6.96 × 26
|
OctaFX-Real2
|7.00 × 10
|
AdmiralMarkets-Live
|7.60 × 67
|
STARTRADERFinancial-Live
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|9.00 × 1
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|10.50 × 2
|
FXGT-Live
|11.50 × 2
3 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Knight Rider USDJPY is a professional Expert Advisor signal service providing precision entry and exit strategies for USD/JPY forex trading. Algorithm-driven, risk-managed, and backed by years of strategy development. Complete Expert Advisor code will be released on MQL5 Market soon with full strategy documentation and explanation. Subscribe now to follow the signals before the code launch!!!
Sem comentários