- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
471
Negociações com lucro:
334 (70.91%)
Negociações com perda:
137 (29.09%)
Melhor negociação:
5 318.50 USD
Pior negociação:
-299.00 USD
Lucro bruto:
42 982.85 USD (78 234 835 pips)
Perda bruta:
-5 553.71 USD (31 121 916 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (4 562.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 557.10 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
49 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
33.48
Negociações longas:
316 (67.09%)
Negociações curtas:
155 (32.91%)
Fator de lucro:
7.74
Valor esperado:
79.47 USD
Lucro médio:
128.69 USD
Perda média:
-40.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-31.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-759.00 USD (5)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.23 USD
Máximo:
1 118.10 USD (2.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.51% (1 117.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|326
|BRNUSD
|29
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|17
|USDCAD
|9
|GBPAUD
|8
|GBPJPY
|7
|EURGBP
|7
|USDCHF
|6
|AUDUSD
|6
|EURAUD
|6
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|2
|NZDUSD
|1
|GBPNZD
|1
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|32K
|BRNUSD
|1.9K
|EURUSD
|202
|GBPUSD
|662
|USDJPY
|578
|USDCAD
|378
|GBPAUD
|234
|GBPJPY
|116
|EURGBP
|351
|USDCHF
|11
|AUDUSD
|339
|EURAUD
|385
|GBPCAD
|40
|EURCAD
|11
|NZDUSD
|-14
|GBPNZD
|14
|AUDNZD
|-122
|EURJPY
|23
|GBPCHF
|62
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|18M
|BRNUSD
|28M
|EURUSD
|50K
|GBPUSD
|93K
|USDJPY
|-66K
|USDCAD
|-7.8K
|GBPAUD
|105K
|GBPJPY
|264K
|EURGBP
|11K
|USDCHF
|-28K
|AUDUSD
|12K
|EURAUD
|59K
|GBPCAD
|32K
|EURCAD
|544
|NZDUSD
|-3.8K
|GBPNZD
|41K
|AUDNZD
|-8.9K
|EURJPY
|15K
|GBPCHF
|5.1K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5 318.50 USD
Pior negociação: -299 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +4 562.30 USD
Máxima perda consecutiva: -31.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Aixauea-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários