Pavithran T

Trade Ecosystem

Pavithran T
0 comentários
199 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2022 934%
Aixauea-Trade
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
471
Negociações com lucro:
334 (70.91%)
Negociações com perda:
137 (29.09%)
Melhor negociação:
5 318.50 USD
Pior negociação:
-299.00 USD
Lucro bruto:
42 982.85 USD (78 234 835 pips)
Perda bruta:
-5 553.71 USD (31 121 916 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (4 562.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 557.10 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
49 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
33.48
Negociações longas:
316 (67.09%)
Negociações curtas:
155 (32.91%)
Fator de lucro:
7.74
Valor esperado:
79.47 USD
Lucro médio:
128.69 USD
Perda média:
-40.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-31.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-759.00 USD (5)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.23 USD
Máximo:
1 118.10 USD (2.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.51% (1 117.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 326
BRNUSD 29
EURUSD 22
GBPUSD 19
USDJPY 17
USDCAD 9
GBPAUD 8
GBPJPY 7
EURGBP 7
USDCHF 6
AUDUSD 6
EURAUD 6
GBPCAD 2
EURCAD 2
NZDUSD 1
GBPNZD 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
GBPCHF 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 32K
BRNUSD 1.9K
EURUSD 202
GBPUSD 662
USDJPY 578
USDCAD 378
GBPAUD 234
GBPJPY 116
EURGBP 351
USDCHF 11
AUDUSD 339
EURAUD 385
GBPCAD 40
EURCAD 11
NZDUSD -14
GBPNZD 14
AUDNZD -122
EURJPY 23
GBPCHF 62
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 18M
BRNUSD 28M
EURUSD 50K
GBPUSD 93K
USDJPY -66K
USDCAD -7.8K
GBPAUD 105K
GBPJPY 264K
EURGBP 11K
USDCHF -28K
AUDUSD 12K
EURAUD 59K
GBPCAD 32K
EURCAD 544
NZDUSD -3.8K
GBPNZD 41K
AUDNZD -8.9K
EURJPY 15K
GBPCHF 5.1K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5 318.50 USD
Pior negociação: -299 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +4 562.30 USD
Máxima perda consecutiva: -31.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Aixauea-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.07 15:53
Trading operations on the account were performed for only 211 days. This comprises 15.21% of days out of the 1387 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
80% of growth achieved within 69 days. This comprises 4.97% of days out of 1387 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 49 days
