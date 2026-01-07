- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
9 (81.81%)
Negociações com perda:
2 (18.18%)
Melhor negociação:
57.64 USD
Pior negociação:
-35.22 USD
Lucro bruto:
146.62 USD (12 015 pips)
Perda bruta:
-41.55 USD (12 195 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (88.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
88.03 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
2.98
Negociações longas:
5 (45.45%)
Negociações curtas:
6 (54.55%)
Fator de lucro:
3.53
Valor esperado:
9.55 USD
Lucro médio:
16.29 USD
Perda média:
-20.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-35.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35.22 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.38 USD
Máximo:
35.22 USD (13.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-180
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +57.64 USD
Pior negociação: -35 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +88.03 USD
Máxima perda consecutiva: -35.22 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Don't copy.
Sem comentários