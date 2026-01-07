- Crescimento
Negociações:
2
Negociações com lucro:
2 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1 137.50 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
2 240.00 USD (895 pips)
Perda bruta:
-50.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (2 240.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 240.00 USD (2)
Índice de Sharpe:
8.62
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
87.60
Negociações longas:
1 (50.00%)
Negociações curtas:
1 (50.00%)
Fator de lucro:
44.80
Valor esperado:
1 120.00 USD
Lucro médio:
1 120.00 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
43.80%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
25.00 USD
Máximo:
25.00 USD (0.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ls
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.ls
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.ls
|895
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaForex-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários