hao hu

TCEXAU

hao hu
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 1%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
3 (17.64%)
Negociações com perda:
14 (82.35%)
Melhor negociação:
24.97 USD
Pior negociação:
-3.54 USD
Lucro bruto:
26.20 USD (26 196 pips)
Perda bruta:
-24.74 USD (24 755 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (1.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.97 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
74.26%
Depósito máximo carregado:
75.61%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
0.06
Negociações longas:
17 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.09 USD
Lucro médio:
8.73 USD
Perda média:
-1.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-23.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23.59 USD (8)
Crescimento mensal:
1.46%
Algotrading:
35%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.69 USD
Máximo:
23.59 USD (18.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.86% (23.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.46% (22.91 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.97 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +1.23 USD
Máxima perda consecutiva: -23.59 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.06 18:32
Share of trading days is too low
2026.01.06 18:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 17:32
Share of trading days is too low
2026.01.06 17:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 11:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 11:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 11:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
