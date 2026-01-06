- Crescimento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
3 (17.64%)
Negociações com perda:
14 (82.35%)
Melhor negociação:
24.97 USD
Pior negociação:
-3.54 USD
Lucro bruto:
26.20 USD (26 196 pips)
Perda bruta:
-24.74 USD (24 755 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (1.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.97 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
74.26%
Depósito máximo carregado:
75.61%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
0.06
Negociações longas:
17 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.09 USD
Lucro médio:
8.73 USD
Perda média:
-1.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-23.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23.59 USD (8)
Crescimento mensal:
1.46%
Algotrading:
35%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.69 USD
Máximo:
23.59 USD (18.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.86% (23.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.46% (22.91 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.97 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +1.23 USD
Máxima perda consecutiva: -23.59 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
