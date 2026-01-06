SinaisSeções
SHADY ELNAZLY

KING TUT 101

SHADY ELNAZLY
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 -0%
Exness-Real38
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2
Negociações com lucro:
1 (50.00%)
Negociações com perda:
1 (50.00%)
Melhor negociação:
0.51 USD
Pior negociação:
-0.64 USD
Lucro bruto:
0.51 USD (253 pips)
Perda bruta:
-0.64 USD (319 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (0.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.51 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
6.50%
Depósito máximo carregado:
38.01%
Último negócio:
7 minutos atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
-0.20
Negociações longas:
1 (50.00%)
Negociações curtas:
1 (50.00%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-0.07 USD
Lucro médio:
0.51 USD
Perda média:
-0.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.64 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.13 USD
Máximo:
0.64 USD (1.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.27% (0.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.99% (3.53 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 2
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 0
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm -66
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.51 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +0.51 USD
Máxima perda consecutiva: -0.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.06 12:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 10:23
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 10:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.06 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 10:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
KING TUT 101
69 USD por mês
-0%
0
0
USD
53
USD
1
0%
2
50%
6%
0.79
-0.07
USD
7%
1:500
