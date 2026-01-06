- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2
Negociações com lucro:
1 (50.00%)
Negociações com perda:
1 (50.00%)
Melhor negociação:
0.51 USD
Pior negociação:
-0.64 USD
Lucro bruto:
0.51 USD (253 pips)
Perda bruta:
-0.64 USD (319 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (0.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.51 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
6.50%
Depósito máximo carregado:
38.01%
Último negócio:
7 minutos atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
-0.20
Negociações longas:
1 (50.00%)
Negociações curtas:
1 (50.00%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-0.07 USD
Lucro médio:
0.51 USD
Perda média:
-0.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.64 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.13 USD
Máximo:
0.64 USD (1.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.27% (0.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.99% (3.53 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|-66
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
69 USD por mês
-0%
0
0
USD
USD
53
USD
USD
1
0%
2
50%
6%
0.79
-0.07
USD
USD
7%
1:500