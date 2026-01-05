- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
1 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
88 823.69 GBP
Pior negociação:
0.00 GBP
Lucro bruto:
88 823.69 GBP (12 344 pips)
Perda bruta:
0.00 GBP
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (88 823.69 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
88 823.69 GBP (1)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.46%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
1 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
88 823.69 GBP
Lucro médio:
88 823.69 GBP
Perda média:
0.00 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 GBP)
Máxima perda consecutiva:
0.00 GBP (0)
Crescimento mensal:
8.88%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
0.00 GBP (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Pelo Capital Líquido:
0.15% (1 580.06 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD!
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD!
|115K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD!
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BullWaves-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
9%
0
0
USD
USD
1.1M
GBP
GBP
0
0%
1
100%
100%
n/a
88 823.69
GBP
GBP
0%
1:500