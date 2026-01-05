- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
42
Negociações com lucro:
15 (35.71%)
Negociações com perda:
27 (64.29%)
Melhor negociação:
13.84 USD
Pior negociação:
-226.06 USD
Lucro bruto:
139.27 USD (5 760 pips)
Perda bruta:
-665.89 USD (8 165 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (19.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19.76 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.27
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
21 (50.00%)
Negociações curtas:
21 (50.00%)
Fator de lucro:
0.21
Valor esperado:
-12.54 USD
Lucro médio:
9.28 USD
Perda média:
-24.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-442.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-442.36 USD (5)
Crescimento mensal:
-5.27%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
529.02 USD
Máximo:
529.02 USD (5.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|US500.cash
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-527
|US500.cash
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-2.4K
|US500.cash
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
Key characteristics:
-
Instruments: XAUUSD (Gold), selected FX pairs and indices
-
Strategy: Hedged trading / Risk-balanced execution
-
Risk per trade: Low to moderate
-
Stop Loss & Take Profit: Always used
-
Drawdown control: Strict rules applied
-
Trading style: Intraday / Short-term swings
-
No martingale, no grid, no averaging down
The signal focuses on capital preservation first, aiming for consistent growth rather than aggressive returns.
