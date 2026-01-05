SinaisSeções
Galin Vasilev

BitGame

Galin Vasilev
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server3
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
42
Negociações com lucro:
15 (35.71%)
Negociações com perda:
27 (64.29%)
Melhor negociação:
13.84 USD
Pior negociação:
-226.06 USD
Lucro bruto:
139.27 USD (5 760 pips)
Perda bruta:
-665.89 USD (8 165 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (19.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19.76 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.27
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
21 (50.00%)
Negociações curtas:
21 (50.00%)
Fator de lucro:
0.21
Valor esperado:
-12.54 USD
Lucro médio:
9.28 USD
Perda média:
-24.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-442.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-442.36 USD (5)
Crescimento mensal:
-5.27%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
529.02 USD
Máximo:
529.02 USD (5.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 41
US500.cash 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -527
US500.cash 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -2.4K
US500.cash 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +13.84 USD
Pior negociação: -226 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +19.76 USD
Máxima perda consecutiva: -442.36 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
Key characteristics:

  • Instruments: XAUUSD (Gold), selected FX pairs and indices

  • Strategy: Hedged trading / Risk-balanced execution

  • Risk per trade: Low to moderate 

  • Stop Loss & Take Profit: Always used

  • Drawdown control: Strict rules applied

  • Trading style: Intraday / Short-term swings

  • No martingale, no grid, no averaging down

The signal focuses on capital preservation first, aiming for consistent growth rather than aggressive returns.


Sem comentários
2026.01.05 22:11
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
