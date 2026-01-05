- Crescimento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
14 (87.50%)
Negociações com perda:
2 (12.50%)
Melhor negociação:
28.00 USD
Pior negociação:
-5.81 USD
Lucro bruto:
162.12 USD (6 700 pips)
Perda bruta:
-9.70 USD (970 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (95.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
95.23 USD (7)
Índice de Sharpe:
1.19
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
4.06%
Último negócio:
27 minutos atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
26.23
Negociações longas:
16 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
16.71
Valor esperado:
9.53 USD
Lucro médio:
11.58 USD
Perda média:
-4.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-5.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.81 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5.81 USD (4.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sm
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.sm
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.sm
|5.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +28.00 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +95.23 USD
Máxima perda consecutiva: -5.81 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SaracenMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
